Ask Spekehus AS trekker tilbake Jåla trøffelsalami 250 gram etter at det er påvist bakterien listeria monocytogenes.

Produktene det gjelder, har best før dato 11.07.2024 og 18.07.2024, skriver Mattilsynet i en pressemelding.

Trøffelsalamien er solgt til Norgesgruppen og Matcompaniet. Det er også solgt via virksomhetens egen nettbutikk.

Ask Spekehus AS melder at produktet er trukket tilbake og ikke lenger finnes i butikkene.

Listeriabakterien kan gi risiko for alvorlig sykdom hos gravide og personer med nedsatt immunforsvar. Bakterien vokser godt ved kjøleskapstemperatur og drepes lett ved varmebehandling.