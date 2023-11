Kjørebrua på ferjekaia i Molde er ordnet, og det vil dermed bli ordinær drift i sambandet igjen, etter åtte timers stans. Dette skjer fra klokka 22.45, opplyser Vegtrafikksentralen i Midt-Norge på X/Twitter.

Dermed avvikles også den alternative ruta som ble satt opp mellom Vestnes og Hollingsholm.

Det var rundt klokka 14 torsdag ettermiddag at kjørebrua på ferjekaia i Molde sentrum ramlet ned. Siden da har all trafikk over fjorden gått på alternative samband.

Molde – Vestnes er landets femte mest trafikkerte ferjesamband. I gjennomsnitt fraktes over 2.300 biler over fjorden hvert døgn.

Video: Jan Inge Tomren