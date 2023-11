Fannefjordtunnelen er åpen igjen for trafikk etter at tunnelen ble stengt tirsdag formiddag.

Stengingen var på grunn av en bilstans i vegbanen. Like før klokken 10.00 melder Vegtrafikksentralen Midt på sin X/Twitter-profil at tunnelen er åpen for trafikk igjen etter bilberging.