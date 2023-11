Formannskapet i Rauma har enstemmig vedtatt at Solveig Ulseth Vold skal motta kulturprisen 2023, skriver ordfører Yvonne Wold på vegne av formannskapet i ei pressemelding.

«Solveig har gjennom hele voksenlivet lagt ned en utrettelig innsats i frivillig arbeid som gagner lokalsamfunnet, spesielt på sørsida av kommunen og i Måndalen», står det i pressemeldinga.

Formannskapet har blant annet lagt vekt på at Ulseth Vold engasjerer seg i alle aldersgrupper, og har satt i gang prosjekter for å ta vare på og restaurere objekter som det gamle kirkeorgelet i Voll kirke.

– Solveig har vært en viktig kulturbærer, hatt et enormt engasjement, og vært et fantastisk overskuddsmenneske som har gledet bygda og kommunen med svært mye frivillig aktivitet og kultur gjennom om lag 60 år. Det gjør hun fortsatt. Jeg er så glad for at vi kan gi årets kulturpris til ei dame som har bidratt så sterkt i så lang tid, sier ordføreren på vegne av formannskapet i Rauma.

Kulturprisen består av 20.000 kroner og et spesiallaget kunstverk, som deles ut på et arrangement på et seinere tidspunkt.