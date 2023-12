En person er bekreftet omkommet etter en boligbrann i Aure tirsdag ettermiddag, skriver politiet på X.

Kriseteamet er orientert og vil bistå de berørte. Pårørende er varslet.

Politiet meldte tidligere tirsdag om kraftig røykutvikling fra alle etasjer i boligen.

– Brannvesenet har fortsatt ikke kontroll på brannen, men det er ikke fare for spredning til andre bygninger. Det er ikke mistanke om at det er flere inne i boligen, skriver politiet like før klokka 14.