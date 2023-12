Sekken-folket hadde mobilisert godt i forkant av mandagens møte i hovedutvalget for oppvekst, kultur og velferd klokka 15.

Elever, foresatte og andre Sekken-innbyggere hadde møtt opp med fakler og plakater for å protestere mot den foreslåtte avviklingen av ungdomstrinnet på Sekken. Ungdomstrinnet ved Sekken oppvekstsenter skal etter planen flyttes til sentrum fra 1. august 2025.

I dagens møtet skal den framtidige skolebruksplanen vedtas. Her er det foreslått å flytte elever fra Bolsøya, Kleive og Sekken.

– Vi har merket oss at ordføreren har uttalt at både Kleive og Bolsøya skal være «reddet». Men ingen har nevnt Sekken. Vi vil stå opp for øya og skolen vår. Flyttingen av ungdomsskoletrinnet mener vi blir veldig vanskelig å gjennomføre, sier FAU-leder ved Sekken oppvekstsenter, Ada Sandberg, til Romsdals Budstikke.

Vil spare

Ifølge kommunedirektørens forslag vil det å flytte ungdomstrinnet til sentrum redusere driftsutgiftene til skoledrift ved Sekken oppvekstsenter med 1,9 mill. kroner, samtidig beregnes driftsutgiftene ved knyttet til de gjenværende elevene ved oppvekstsenteret og en ungdomsskole i sentrum å øke med til sammen 1,2 mill. kroner.

– Det er en veldig liten innsparing, påpeker Sandberg.

Utgifter til skoleskyss vil ifølge administrasjonen øke med knappe 0,1 mill. kroner. Samlet gir alternativet i 2023 en årlig innsparing på 0,6 mill. kroner sammenlignet med dagens situasjon. Fram mot 2035, med en nedgang fra 8 til 4 elever på ungdomstrinnet, vil dette alternativet gi en innsparing på 1,2 mill. kroner i forhold til dagens situasjon.