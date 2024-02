Sylvi Listhaug og Frp blir heller ikke denne gangen med på pensjonsforlik. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Frp bryter forhandlingene med regjeringspartiene og Høyre om endringer i pensjonssystemet.

Det er ikke mulig å sikre flertall for en anstendig minstepensjon og beskytte opparbeidede rettigheter, oppgir Frp-leder Sylvi Listhaug som årsak til at partiet trekker seg fra samtalene på Stortinget.

Før påske skal arbeids- og sosialkomiteen legge fram sin innstilling om regjeringens forslag til justering av pensjonsreformen. Regjeringen har ønsket å lande et bredt forlik.

Men det er nå klart at Fremskrittspartiet ikke blir med på dette. Partiet valgte også å stå utenfor pensjonsforliket forrige gang.

– Minstepensjonistene fortjener en pensjon det er mulig å leve av, og det er skammelig at minstepensjonen i et av verdens rikeste land fortsatt er langt unna EUs fattigdomsgrense. En anstendig minstepensjon har hele tiden vært en forutsetning for Frp for å bli med på et bredt forlik, sier arbeidspolitisk talsmann Dagfinn Olsen.

– Uaktuelt å støtte usosial reform

Det er uaktuelt å støtte et pensjonssystem som straffer dem som har minst og viderefører den usosiale pensjonsreformen fra 2011 som Frp stemte mot, skriver Listhaug i en epost til NTB.

Folk bør få beholde opparbeidet rettigheter som de har betalt inn gjennom mange år, understreker hun.

– Pensjonistene skal ikke bli stilt ut som syndebukker for politikeres manglende evne til å prioritere. Vi må heller se på hvordan vi kan øke yrkesdeltakelsen blant gruppene som står utenfor arbeidslivet i dag, som en del innvandrere og uføre, samt kutte i symbolske klimatiltak der milliardene sitter løst, sier Listhaug.