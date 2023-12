Anne Berntsen startet bare for noen dager siden i sin nye jobb for kulturtjenesten i Molde. Hun har fått stillingen som ungdomsleder i Ung i Molde.

– Jeg kommer fra ma­­rkedsavdelingen i Nofence AS. I tillegg til det har jeg hatt et engasjement på Bakgården ungdomsklubb i Kristiansund i høst, sier hun om egen arbeidserfaring.

– Mine viktigste arbeidsoppgaver blir å ha overordnet ansvar for drift av Molde kommunes ungdomstilbud, knyttet til Kulturtjenesten. Jeg skal sørge for å ha gode fagteam av voksne, med særlig ansvar for den daglige driften av Klubben i Molde, samt lede små og store egne- eller ungdomsinitierte prosjekter, sier Berntsen.