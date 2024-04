EU er bekymret for at Tiktoks nye «Lite»-app kan gjøre barn avhengige og svekke mental helse. Nå har Tiktok gitt et svar til EU innen fristen på 24 timer.

Hvis ikke selskapet sørger for tilstrekkelig bevis for at belønningssystemet ikke gjør barn avhengige, kan Tiktok bli avkrevd høye bøter, og tjenesten kan bli forbudt.

Mandag skrev det kinesisk-eide selskapet at de var skuffet over at kommisjonen stilte et 24-timersultimatum. De vektlegger at belønningssystemet ikke er tilgjengelig for barn under 18 år og at det er daglig grense i systemet.