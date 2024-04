Én av tre skoleeiere har ikke skaffet blokkering av nettsider som kan brukes til seksuell utnyttelse av barn og unge på nettet. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Én av tre skoleeiere har ikke skaffet blokkering av nettsider som kan brukes til seksuell utnyttelse av barn og unge på nettet.

Det viser en kartlegging som Kunnskapsdepartementet har gjort basert på informasjon fra Kripos og Politidirektoratet, skriver VG.

– Overgrepsfilter skulle ha vært på plass i alle kommuner for lenge siden. Det er en forutsetning at alle elever skal være trygge i skolehverdagen for å lære godt og trives. Da kan vi ikke ha det slik at skole-PC-en blir en kilde til porno og seksuell utnyttelse, sier utdanningspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet Elise Waagen.

Kripos anbefaler at samtlige elev-nettbrett og PC-er blokkeres mot sider med sex-lokking. Det samme gjør et flertall på Stortinget.

– For passivt

I en kommentar til NTB sier Høyres Margret Hagerup at det er for passivt å gå for en sterk anbefaling.

– Det er ingen tvil om at det trengs effektive filtre. Det la Høyre og KrF fram forslag i Stortinget om at vi må stille krav om. Det ble dessverre nedstemt av regjeringen, skriver Hagerup i en epost.

Også KrF opplyser at de vil ha et absolutt krav til overgrepsfiltre i alle kommuner.

– Helt hårreisende

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) sier at Stortinget allerede i 2018 vedtok Stortinget en anbefaling om at kommunene burde installere overgrepsfiltre.

– Fortsatt har ikke en tredel av landets kommuner det. Vi kan ikke vedta det samme igjen og forvente et annet resultat, sier Ropstad til NTB.