Sprengkulda denne helgen førte til at Oslo S åpnet dørene for overnatting denne helgen. Ifølge Bane Nor var det over 30 personer som sov på stasjonen.

– I tillegg er det observert en del folk på utsiden som har blitt tilbudt plass, sier pressevakt Gunnar Børseth til NRK.

Bane Nor håper Oslo S forblir åpent for overnatting til temperaturene blir mildere. I Oslo har temperaturene vist godt under 20 grader gjennom helgen.