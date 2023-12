En mann i 60-åra er siktet etter en boligbrann i Valldal i Fjord kommune. Det skriver politiet i ei pressemelding mandag.

Klokka 20.20 søndag 10. desember fikk politiet melding om boligbrannen. Huset ble overtent, og er nå nedbrent.

En mann i 60-åra, som eier boligen, kom seg ut og er uskadd.

Han ble fraktet til Ålesund politistasjon, og er pågrepet og sikta for straffelovens § 365 jfr. 355, for å ha framkalt fare for allmennheten, skriver politiet i pressemeldinga.

Politiet kan på nåværende tidspunkt ikke si noe om hva som kan være årsaken til brannen. Politiet fortsetter med kriminaltekniske undersøkelser, men på grunn av utfordrende tilstander på åstedet, er det forventa at dette vil ta tid.

Den sikta blir avhørt i ettermiddag, skriver politiet.