Hustadvika kommune har hatt møte i kriseledelsen onsdag morgen, og informerer om følgende på sine nettsider:

Barne- og ungdomskolene (inkludert SFO) og barnehagene i Hustadvika kommune holder stengt torsdag.

De holder åpent som vanlig i dag, onsdag.

– Det er basert på en samlet vurdering av de anbefalinger som foreligger og de prognoser for utvikling i været som er kjent per nå. Det er fortsatt rødt farevarsel, og usikkerhet rundt hva som kan skje i kveld og natt gjør at vi holder stengt i morgen. Utviklingen følges nøye av kommunens kriseledelse, sier kommunedirektør Per Sverre Ersvik til Romsdals Budstikke.

Alle idrettshaller og gymsaler stenger onsdag ettermiddag og kveld.

Kommunen stenger alle idrettshaller og gymsaler onsdag ettermiddag og kveld, og oppfordrer alle lag og organisasjoner om å avlyse alle typer fritidsaktiviteter i samme tidsrom.

Ellers har kommunen kommet fram til følgende tiltak:

Kulturskolen avlyser sine aktiviteter onsdag ettermiddag/kveld og holder stengt torsdag

Middagslevering fra kommunens hovedkjøkken til hjemmeboende går som normalt onsdag og torsdag dersom veier er fremkommelige og værforholdene tillater det.

Hjemmetjenesten driftes i utgangspunktet som normalt. Det blir vurdert fortløpende om været setter begrensinger for deres tilkomst. Vi ber om forståelse dersom været vil medføre både forsinkelser og i verste fall utsettelser, fordi oppdrag som går på liv og helse må prioriteres. Vi ber familie og naboer være observante overfor de rundt seg som er eldre og syke

Slettetunet og Mikalmarka avlastning for barn og unge holder stengt fra onsdag kl 16.00 til torsdag kl 16.00

Kommunalteknikk og Hustadvika brann og redning forbereder seg på hendelser som kan inntreffe og er i beredskap.

Kommunestyremøtet 31.01.2024 avlyses.

Vi oppdaterer nettsiden fortløpende dersom det besluttes tiltak i forbindelse med uværet.

Vi ber alle om å følge med på utviklingen av ekstremværet gjennom kommunens hjemmeside, media og andre aktuelle offentlige aktører.

Kommunen ber også om at de som er pårørende til eldre og syke holder et ekstra øye med sine nærmeste..

Dersom veier/bruer blir stengt på grunn av uværet kan våre innbyggere oppleve redusert leveranse av tjenester, dersom ansatte ikke kommer seg frem, eller til og fra jobb.

Kriseledelsen møtes igjen klokka 12.00 onsdag og følger med på utviklingen gjennom dagen.

De som blir berørt av de innførte tiltakene vil få egen informasjon.