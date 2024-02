Møre Drift har ansatt Tana Belcheva i en nyopprettet stilling som driftssjef i Molde. Hun kommer fra en lignende stilling i Toma hvor hun har vært i 10 år, og før det i andre selskap i bransjen.

– Vi er veldig glad for å få Tana med på laget. Vi har hatt en stor vekst i oppdragsmengden i Molde-området, og ser at vi må ha administrative ressurser tett på for å følge opp alle våre nye og eksisterende kunder. Å få med en så erfaren nøkkelperson gjør oss trygg på at vi kan fortsette i Molde, sier Markeds- og forretningsutvikler Kenneth Sundgot, som også er gründeren bak Møre Drift.

Tana Belcheva vil komplettere bedriftens kontor på Aker Stadion.

– Jeg er veldig glad for å bli med på den spennende utvikling i Møre Drift. Det er et selskap med stort fokus på kvalitet, og det blir kjekt å være med på å utvikle våre produkter og tjenester videre. Og så er det veldig mange flotte kunder og flinke ansatte som jeg ser frem til å følge opp fremover, sier Belcheva.