I store deler av landet blir ekstremværet Ingunn erstattet av nytt uvær fredag og lørdag, noe som kan føre til krevende forhold på veiene, ifølge Statens vegvesen.

Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland og sørlige Troms blir rammet av det samme uværet.

– Mye nedbør, varmegrader og vind gjør at faren for snø-, sørpe- og jordskred øker. Statens vegvesen advarer trafikantene om at veistrekninger og fjelloverganger kan bli stengt på kort varsel. Følg med på trafikk- og værmeldinger, heter det i en pressemelding fra Vegvesenet.

Flere veier er stengt allerede, og det kan bli flere.

– Det blir lokale variasjoner, men i store deler av landet blir det uforutsigbart på veiene også de nærmeste to døgnene. Vi har satt på ekstra mannskap, men med den store skredfaren og overhengende fare for store skred, kan vi ikke love åpne veier, sier Nils Karbø, leder for trafikkstyring og beredskap i Statens vegvesen.

Han sier at de følger situasjonen nøye.

– Sjekk både vegvesen.no/trafikk og varsom.no før du reiser. Stopp også gjerne underveis og sjekk igjen hvis du skal reise langt, oppfordrer han.