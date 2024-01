Nødetatene rykket klokka 16.32 ut på melding om et vogntog som har velta etter å ha kjørt av vegen på E136 ved Skiri i Romsdalen.

– Ukjent skadeomfang, men fører skal ha kommet seg ut. Det skal være veldig glatt i området, skriver 110-sentralen i fylket på X.

Politiet i Møre og Romsdal melder like etter:

«Trafikkuhell ved Skiri. Trailer har kjørt av veien. Fører er ute av bilen. Uavklart skadeomfang. Nødetatane på vei til stedet. Nødetatane som rykker ut melder om svært glatt veibane. Entrepenør er også på vei med ressurser.»

Operasjonsleder Arild Reite sier til Romsdals Budstikke like etter klokka 17 at meldingene de har fått tyder på at bilen ligger utenfor vegbanen.

– Trekkvogna skal være godt plantet i snøen utenfor vegen. Det snør og er veldig glatt på stedet. Trafikken skal etter det vi får opplyst kunne passere forbi, sier Reite.

Saka blir oppdatert