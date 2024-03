«Beboere og dyr er ute av huset, blir sjekket av helse. Røykdykkere inne i boligen. Røyken fra brannen trekker nordvestover over hus i den retningen, fremstår ikke som behov for evakuering av andre boliger», melder de innledningsvis.

Cirka en time seinere melder de at brannen er slått ned og at brannvesenet har kontroll. To personer er kjørt til legevakt etter å ha blitt eksponert for røyk.