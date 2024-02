Sølsnes-Åfarnes: Innstilte fergeavganger

Et SAS-fly kom borti et gjerde da det skulle rygge ut ved hjelp av et lite kjøretøy fra passasjerutgangen på Gardermoen onsdag formiddag, opplyser flyselskapet.

Flyet skulle ta av fra Oslo klokken 9.55 til Stockholm, men er nå innstilt.

– Dessverre kom flyet borti noe da det skulle ut fra gate og fikk en skade som gjorde at flyet ikke kunne gå videre, bekrefter pressesjef Tonje Sund i SAS til VG.

Hun sier at teknikere på stedet bekrefter at flyet ikke kan gå videre. Det var i overkant av 150 passasjerer på flyet, og SAS er i gang me å ombooke disse til andre avganger.

Hendelsen skjer dagen etter at to Norwegian-fly kjørte inn i hverandre på Gardermoen. Ingen ble skadd, og passasjerene tok det hele med humor.