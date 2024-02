Politiet i Ørsta har gjort et av sine største narkotikabeslag på flere år etter at de oppdaget en hasjplantasje under en nylig ransaking i bygda.

Fem menn har sittet i varetekt i Ørsta den siste måneden, siktet for grov narkotikaovertredelse. Tre av dem kommer fra Øst-Europa, mens to er norske, ifølge NRK .

De tre utenlandske mennene blir videre varetektsfengselet på grunn av fare for at de reiser fra Norge. De to andre blir løslatt fordi det ikke lenger er fare for at de ødelegger bevis, skriver rikskringkasteren. En sjette mann er også siktet, men ikke varetektsfengslet.