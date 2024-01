«Elinett gjør nå ekstra forberedelser for å møte utfordringene som ekstremværet «Ingunn» kan medføre for strømforsyningen i vårt område. Om værvarslet slår til, må det påregnes strømbrudd. Vi anbefaler derfor våre kunder å forberede tiltak for egenberedskap», skriver Elinett på sine nettsider.

De henviser til rådene fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og stikkordene oppvarming, mat og drikke, lys, radio, ladere og nødstrøm.

Strømselskapet vil komme med mer informasjon i løpet av onsdag, skriver de.