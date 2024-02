Politiet i Møre og Romsdal melder klokka 10.43 om ras som har gått over FV 6186 ved Røobukta i Aure kommune på Nordmøre.

– Ingen opplysninger om at noen skal være tatt av raset. Politiet og entreprenør er på vei til stedet, skriver politiet på X.

Politiet er nå famme på stedet og opplyser at det ikke et jordras som først meldt, men større steiner som ligger i vegbanen.

Det er oransje farevarsel for jord- og sørpeskred over hele fylket. Faren for snøras er på rødt nivå.