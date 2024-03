Hotel Union Geiranger AS får fylkesprisen Årets bedrift 2023. Prisen får dei blant anna for å ha skapt fleire heilårs arbeidsplassar. Det var eit einstemmig kompetanse- og næringsutval som fredag vedtok å gi hotellet utmerkinga, skrive Møre og Romsdal fylkeskommune i ei pressemelding.

Utvalet peikar og på at Hotel Union Geiranger tar ei rolle for å få fleire til å jobbe i reiselivsbransjen: – Hotellet er ei viktig lærebedrift, har eit godt samarbeid med utdanningsinstitusjonane for mottak av lærlingar og har per i dag tre lærlingar, seier Stenseth.