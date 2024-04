Øystein Flovik er ny seksjonsleder for forvaltning og sivil rettspleie i Møre og Romsdal politidistrikt. Han har vært både rådgiver og fungerende leder for seksjonen siden januar 2023. Flovik skal ta hånd om sivilrettslige gjøremål i Romsdal namsmannsdistrikt for kommunene Molde, Aukra, Hustadvika, Vestnes og Rauma. Kontorsted er Molde politistasjon.

Flovik er udannet fengselsbetjent, han har vært pedagogisk leder i barnehage, vært ansatt i barnevernet og Nav, og drevet gard. I 2023 begynte han i politiet.

– Min erfaring er at møter du noen på en ordentlig måte får du det samme tilbake, og det har ingenting for seg å komme med pekefingeren eller moralisere. Jeg møter mange mennesker i en sårbar situasjon, de er ofte skamfulle og gruer seg til møtet med namsfogd og politi. Da er det min oppgave å møte folk på en måte som gjør at de føler seg sett og hørt, sier Øystein.

– Det er heilt ufarlig å kontakte oss for å få råd, vi kan hjelpe deg i gang med gjeldsordning og har også fast kontakt opp mot gjeldsrådgivarnettverket i NAV. Her skal alle bli møtt med respekt, seier Øystein.