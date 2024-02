Brann i industribygg på Oppdal

– Det har ikke skjedd noen form for ulykke, men en patrulje som kjørte forbi bidrar med trafikkregulering. Det er på grunn av trafikkaos og været. Det er så problematisk å komme seg fram her at vi så behovet for å dirigere litt. Hvor lang tid det tar har vi ikke oversikt over, men akkurat per nå ser man det som nødvendig å hjelpe til litt her, sier operasjonsleder Arild Reite hos politiet i Møre og Romsdal, som anbefaler å la bilen stå nå som det snør så tett i Molde-distriktet.