RIR opplyser at det torsdag 1. februar ikke vil bli hente avfall på grunn av ekstremværet «Ingunn».

«De berørte vil få nærmere informasjon på sms om ny hentedag», skriver de på sine nettsider.

Også Attvin (tidligere Årim), som Vestnes er en del av, vil ikke hente søppel torsdag, melder NRK. Renovajsonsselskapet opplyser at de satser på å komme i mål med all innsamling onsdag, men at dette kan bli endret på kort varsel.

– Etter tømming legger renovatørene dunken på siden, med hjula opp. Dersom vi må bryte før fullført rute, følger vi opp med informasjon til de som eventuelt blir påvirket av dette, sier Caroline Mehl Nakken, som er leder for kommunikasjon og marked i Attvin.

Fra før har RIR varslet at hele anlegget i Årødalen og gjenvinningsstasjonen på Varhol i Hustadvika vil holde stengt fra klokka 11.30 fredag 2. februar. Også telefon- og kundesenteret vil holde stengt. Gjenvinningsstasjonen på Aukra holder stengt hele dagen, skriver de.