Flere Nav-utbetalinger er sendt til feil bankkonto, skriver VG.

– Det kan tyde på at noen har klart å skaffe seg BankID-opplysninger fra noen av våre brukere og slik endret kontonummer for utbetaling til et annet enn brukerens. Nav er i dialog med vår bankforbindelse og vi er også i dialog med politiet, sier økonomi- og styringsdirektør Marianne Fålun i Nav til avisa.

VG skriver at det foreløpig ser ut til at det er pensjons- og uføretrygdbetalinger som er rammet, men Nav jobber med å kartlegge om andre ytelser også kan være påvirket.

De oppfordrer berørte brukere som mistenker at de er rammet til å ringe dem på 55 55 33 33.