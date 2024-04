Flyselskapet Norwegian tapte 763 millioner kroner på driften i første kvartal.

Det er likevel en bedring fra første kvartal i fjor, hvor driftsresultatet ble et tap på 992 millioner kroner. Den svake norske krona påvirket driftsresultatet negativt med et tap på 126 millioner.

– Den betydelige forbedringen sammenlignet med 2023 er et tydelig tegn på at våre mange initiativ, både på inntekter og kostnader, har ønsket effekt og beveger oss i riktig retning, sier Norwegian-sjef Geir Karlsen i en børsmelding torsdag morgen.

Flere passasjerer

Norwegian overtok Widerøe 12. januar i år. Til tross for oppkjøpet har selskapet 10,4 milliarder kroner i tilgjengelig likviditet.

Til sammen fraktet de to selskapene i konsernet 4,8 millioner passasjerer i årets første kvartal, fordelt på 4 millioner med Norwegian og 800.000 med Widerøe. Dette er til sammen 180.000 flere enn for samme periode i fjor.

Til tross for en del urolig vintervær og en del forsinkelser, økte selskapet fyllingsgraden i flyene med 4 prosentpoeng til 84,7 prosent for Norwegian og til 66,7 prosent for Widerøe.

– Økt kapasitet

Norwegian, som så vidt kom ut av pandemien for litt over tre år siden uten å gå konkurs, disponerer i dag 87 fly, mens Widerøe opererer 49 fly.

– Forbedringen fra 2023 er et klart tegn på at tiltakene våre på både inntekts- og kostnadssiden fungerer og tar oss i riktig retning. Videre har vi økt kapasiteten kraftig for sesongen som kommer, sier Geir Karlsen.