Coop frykter at forbrukerne vil møte tomme egghyller under festdagene i mai. De har bedt om et møte med landbruksministeren for å finne en løsning.

Butikkene selger mer egg i den milde festmåneden, med 1. mai, 17. mai og konfirmasjoner, men Coop er bekymret på forbrukernes vegne, skriver Aftenposten.

I tiden før påske og i påsken møtte mange forbrukere tomme egghyller – og Coop frykter forbrukerne igjen vil møte tomme hyller.

Nå har Ingvill Størksen, direktør for politikk og myndighetskontakt i Coop, bedt om et møte med landbruksminister Geir Pollestad (Sp.) Til avisen opplyser Coop at de ønsker å få statsrådens syn på tilgang og etterspørsel etter egg.

– Særlig med vekt på mai, sier Størksen.

I januar lovet Nortura, som er markedsregulator for egg, landbruksministeren å ha nok egg til påske.

– Dette har gjennom de siste månedene vist seg ikke å holde stikk, ei heller nå de siste to ukene mot påske. Da fikk vi inn godt over 10 prosent færre egg enn tilsvarende periode i fjor, sier Størksen.

Nortura skriver i en epost til Aftenposten at alle konsumegg har gått til dagligvare i ukene før og i påskeuken.

– Dette vil og være tilfellet inn mot høytidene i mai, skriver kommunikasjonsdirektør Kjell S. Rakkenes i Nortura.