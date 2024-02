Brannvesenet rykker ut til ei bygning ved Jendem skole i Hustadvika lørdag formiddag. De skal sikre et tak som holder på å løsne i vinden, skriver Møre og Romsdal 110-sentralen på Twitter/X.

– Det skal dreie seg om taket på en gymsal. Meldinga gikk på at taket var i ferd med å løsne. Vi er på stedet, og mannskapet jobber med å lage sikring slik at de kan ta seg opp på taket. Det er ingenting som har løsnet per nå, som vi vet. I utgangspunktet er formålet å unngå at noe løsner, og i verste fall begrense omfanget, sier Arnfinn Klausen, operatør hos 110-sentralen.