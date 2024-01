En låve i Eidsvika i Haram kommune er overtent, melder politiet og 110-sentralen i Møre og Romsdal onsdag morgen.

Det skal ikke være dyr inne i bygget.

To bolighus står ved låven. Det er kontroll på personene som bor der, og brannvesenet kjøler ned husene.

– Løa er tapt, men det ser ut til at vi redder nabohusene, skriver 110-sentralen.

I ei oppdatering skriver politiet at låven har rast sammen, at brannvesenet har kontroll og at politiet oppretter sak.