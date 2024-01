Like før klokka 21 onsdag kveld er 444 kunder uten strøm på Gossen, viser Elinetts oversikt.

Avdelingsleder Even Blakstad for kunde og kommunikasjon sier at de har montører på øya, som er på veg for å feilsøke.

Kort tid seinere har de fleste kundene fått tilbake strømmen. Klokka 21.15 er det ifølge Elinetts oversikt 35 kunder som er berørt av strømbruddet på øya.