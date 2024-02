Snøskred på Oppdal

Politiet i Trøndelag melder klokka 13.04 lørdag om et snøskred ved fjellet Kinnpiken på Oppdal. Det mistenkes ikke at noen skal være tatt av skredet.

– Vi har fått melding om snøskred, funnet ut at det er naturutløst og ingen spor inn i skredet.

Kinnpiken ligger nord for skianlegget i Stølen og er ifølge Friflyt.no et populært sted for frikjøring.

Ifølge Varsom.no er snøskredfaren på nivå 3 av 5 i området.