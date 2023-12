Prisen på laks, tomater og bær har gått opp mer enn 40 prosent på to år.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at fra november 2021 til november 2023 har prisen på tomater økt med 48 prosent, mens prisen på frossen laks har økt med 46 prosent.

Også friske bær har blitt 45 prosent dyrere siden 2021, skriver P4.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol sier regjeringen jobber for at det skal bli enklere å velge riktig mat.

– Vi vet jo at pris har noe å si for de sunne valgene. Nå har vi satt ned et ekspertutvalg som ser på hele bredden av virkemidler på kostholdsfeltet. I januar vil de komme med anbefalinger, sier Kjerkol.

(©NTB)