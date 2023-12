«Kulturdugnad for Gaza» som ble arrangert på Plassen 23. november fikk inn hele 148.423 kroner, som nå er oversendt til Leger Uten Grenser.

Bak arrangementet sto initiativtaker Myldr, Stiftelsen JoinUs, Rabalderfestivalen og Teatret Vårt, og istedenfor billettsalg ble det opprettet innsamling via Vipps til Leger Uten Grensers arbeid i felt.

Fra bidragsyterne vil Sara Fellman takke alle som møtte opp og bidro.

- Jeg er veldig glad for at det ble samlet inn så mye penger til Leger Uten Grenser, sier Fellman til Rbnett mandag.

Hun vil samtidig oppfordre til å ikke glemme krigen:

- Krigen på Gaza er i gang igjen for fullt. Det er mer stillhet rundt det enn noen gang, selv om over 6000 barn er drept på under to måneder, og utallige barn er blitt foreldreløse. Dette kunne vært stoppet for lengst av verden, men det gjøres bare ikke. Det er så skammelig og stygt. Vær så snill, aviser, ikke bli stille. Mennesker, ikke bli stille, sier hun.