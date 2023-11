Det er påvist tilfeller av fugleinfluensa på havørn i Molde og omegn, opplyser Molde kommue på sine nettsider mandag formiddag.

Unngå smitte

– Ikke ta på døde fugler. Om du må fjerne fugler; bruk smittevernutstyr med hansker og maske, anbefaler assisterende kommuneoverlege i Molde, Marit Teigen Hauge.

Det anbefales også å holde kjæledyr unna fuglene. – Om du utvikler influensalignende plager etter kontakt med død eller syk fugl, kontakt lege.

Ved funn av døde fugler:

Mattilsynet skal varsles om en oppdager døde fugler eller mistenker fugleinfluensa hos fugler eller andre dyr.

Det presiseres at det ikke er egen innsamlingsordning for døde fugler her i regionen.

Du kan kvitte deg med død fugl på to måter: 1) Grave den ned. Grav den så dypt at den ikke kan graves opp igjen av rovdyr. Det er også viktig å unngå myrområder og nærhet til bekker.

2) Levere den til RIR i Årødalen. Kontakt kundeservice før du kommer.

Ikke kast død fugl i restavfall eller i matavfallet!

– Det er viktig å bruke engangshansker og munnbind når en kvitter seg med fuglen, og å vaske hendene godt med såpe og vann etterpå. Utstyr og poser som har vært i kontakt med fuglen skal kastes i restavfallet etter bruk, heter det på kommunens nettside.