Nødetatene var lørdag kveld på veg til Brosundet I Ålesund etter at det er melding om at noen kunne ha falt i sjøen.

Like over midnatt melder politiet at dykkere fra brannvesenet har foretar dykk, uten at noen er funnet.

– Patruljen opplyser at det ikke er funnet holdepunkt for at noen er havnet i sjøen, skriver politiet i sin logg.