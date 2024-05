Molde kommune varsler at man går i gang med tredje og siste runde med utskiftning av vann- og avløpsledninger. Arbeidet starter mandag.

– Denne gangen er det Østbovegen og deler av Skogvegen som blir berørt. Det blir lysregulering i Frænavegen ved krysset til Østbovegen, melder kommunen.

– De gamle eternittledningene byttes med nye vannledninger og avløpet blir separert slik at det blir én ledning for overvann og én for kloakk/avløp. Det er bra både for miljø og økonomi. Takk for at du tar hensyn, lyder meldingen fra kommunen.