– Til tross for at svakere markedsforhold påvirker resultatene, ser vi tegn til positiv utvikling i det makroøkonomisk bildet og inntektsdriverne mot slutten av året. Hydro er godt posisjonert til å kapitalisere på en forventet økt etterspørsel etter aluminiumprodukter, sier konsernsjef Hilde Merete Aasheim.

Hydro har et omfattende program for å redusere sine CO2-utslipp. Økt produksjon av resirkulert aluminium og overgang til andre former for energi påvirker også resultatet.