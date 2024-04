Statens vegvesen gjennomførte trafikkontroll på Averøy og Bergsøy kontrollstasjon mellom klokka 06:15 og 13:00 fredag, der fokuset var bruk av belte i buss. Vegvesenet har en landsomfattende kampanje om beltebruk i buss denne uken.

11 busser ble kontrollert. Av 79 passasjerer var det 21 som ikke brukte belte.

Kontrollørene påpeker at det er minst like viktig å bruke belte i buss som i bil. Om bussen skulle velte er risikoen for at passasjer uten belte kan havne oppe på nakken til medpassasjere over midtgangen. Det kan få alvorlige konsekvenser.

- Vårt inntrykk etter denne kontrollen er at flere bruker belte i buss når bussjåføren opplyser om krav til belte over høyttaleranlegget, enn om det bare er opplyst på små skilt inne i bussen, opplyser vegvesenet i pressemeldinga