Fellesforbundet, Parat og Yrkestrafikkforbundet (YTF) er blitt enige med Virke i årets lønnsoppgjør for grossister. En streik kunne ført til tomme butikkhyller.

Åtte timer på overtid ble partene torsdag morgen enige om en ny grossistoverenskomst i lønnsoppgjøret.

– Vi er glade for å ha kommet til enighet, og at vi dermed unngår en streik som ville rammet mange forbrukere over hele landet. Våre medlemsvirksomheter fyller landets butikker med mat og andre varer som er viktige for folk, sier administrerende direktør i Virke, Bernt G. Apeland.

Grossistoverenskomsten gjelder for ansatte på lager, varedistribusjon og i transportbedrifter.

Mer forutsigbar arbeidshverdag

Partene har blitt enige om en lønnsvekst innenfor frontfagsrammen.

– Det er også kommet på plass bestemmelser som åpner opp for at flere av våre medlemmer kan få en mer forutsigbar arbeidshverdag, og bedre kompensasjon for å jobbe på lørdag, sier Parats forhandlingsleder, Kjell Morten Aune.

Yrkestrafikkforbundets forhandlingsleder Josefine Wærstad er svært fornøyd med resultatet.

– Spesielt at vi har fått gjennomslag for vårt desidert viktigste krav utover generelt tillegg, nemlig heving av fagbrevtillegget, sier hun.

4000 streikeklare arbeidere

Partene har sittet i tvungen mekling hos Riksmekleren siden tirsdag klokken 10 etter at Fellesforbundet krevde brudd i den frivillige meklingen 10. mai.

Meklingsfristen var ved midnatt natt til 16. mai.

Rundt 4000 lagerarbeidere og sjåfører sto klare til å streike dersom partene ikke hadde blitt enige. Det ville raskt ført til tomme butikkhyller for mange matbutikker.