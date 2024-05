Mellom 7. og 9. august i fjor da uværet Hans herjet i store deler av landet, ble det registrert iver 700 skred.

– Data og informasjon om disse hendelsene er avgjørende for å forbedre vår evne til å forstå og håndtere ekstremvær i fremtiden, sier skred- og vassdragsdirektør Brigt Samdal i Norges vassdrags- og energidirektorat i en pressemelding.

De to fylkene Viken og Innlandet ble særlig hardt rammet av Hans, og de fleste hendelsene er lokalisert der. I tillegg ble det registrert flere skred i Vestland, og enkelte områder av Trøndelag.

Det pågår også et arbeid hos Statens kartverk med å digitalisere flomutbredelsen under ekstremværet. Dette skal danne grunnlag for flere analyser, og kan blant annet gi en oversikt over hvor mange hus som ble rammet av flom under Hans.