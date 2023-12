Én voksen person er savnet etter en boligbrann i Sande kommune på Sunnmøre. En annen person kom seg ut av huset.

Det var to personer registrert på adressen. De pårørende til personen som er savnet, er varslet, opplyser politiet. Politiet vil foreløpig ikke gå ut med kjønn og alder på den savnede.

– Den andre personen kom seg ut og er fysisk uskadd, sier operasjonsleder Leif Arne Mork i Møre og Romsdal politidistrikt til NTB.

Det var full overtenning i huset. Arbeidet på stedet er avsluttet for kvelden, men tas opp igjen fredag. Brannvesenet er til stede gjennom natta for å passe på at brannen ikke blusser opp, mens politiet har vakthold.

– Det er for tidlig å ha noen formening om brannårsaken, men vi har ikke noen informasjon som skulle tilsi at det er påtent, sier Mork.

Det brannherjede huset ligger 100–200 hundre meter fra nærmeste nabohus, skriver Sunnmørsposten.

Brannstedet er på en øy og nødetatene måtte rekvirere fergetransport og ambulansebåt for å komme fram til stedet.