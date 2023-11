Sjekk røykvarslerne på røykvarslerdagen, er oppfordringa fra Nordmøre og Romsdal brann og redning (NORBR).

Røykvarslerdagen er 1. desember.

I løpet av de siste fem åra har det vært til sammen 381 branner og branntilløp i Nordmøre og Romsdal brann og redning sitt ansvarsområde, som består av Sunndal, Tingvoll, Gjemnes, Molde, Rauma og Aukra, opplyser brannvesenet.

– Det er mange forskjellige årsaker til boligbranner og branntilløp, der også skadeomfanget varierer veldig. Likevel er det en ting som vi ser gang på gang: Det er at fungerende røykvarslere redder liv! En røykvarsler som fungerer slik den skal gir deg bedre tid på å evakuere og ofte er denne ekstra tiden avgjørende for utfallet, sier Jon Børge Horneland, leder for forebyggende avdeling i NORBR, i ei pressemelding.

Alle boliger skal ha røykvarslere eller brannalarmanlegg og du må ha minst én varsler i hver etasje.

Røykvarslere skal normalt byttes ut etter åtte til ti år. Se etter produksjonsdato på baksiden. I rom med mye støv og skitt kan detektoren bli ustabil og ha kortere levetid, skriver brannvesenet.