Per-Willy Amundsen (Frp) trekker seg som leder av justiskomiteen på Stortinget etter at han publiserte flere nedsettende uttalelser om arabere, islam og kvinner på Facebook. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Det Per-Willy Amundsen gjorde, skapte stor skuffelse og sterke reaksjoner i partiet, sier Frp-leder Sylvi Listhaug. Foto: Terje Pedersen / NTB

Det er helt nødvendig at Per-Willy Amundsen trekker seg som leder for justiskomiteen, sier Frp-leder Sylvi Listhaug. Men partiet er ikke ferdig med saken.

– Det var dessverre helt nødvendig at Per-Willy Amundsen tok ansvar og trakk seg som leder av Stortingets justiskomité, sier Listhaug til TV 2.

Amundsen gir fra seg vervet etter at han publiserte flere nedsettende uttalelser om arabere, islam og kvinner på Facebook. Flere mener uttalelsene er rasistiske.

– Det han gjorde, skapte stor skuffelse og sterke reaksjoner i partiet, sier Listhaug.

Avgjørelsen ble tatt i dialog med partiledelsen, opplyste Amundsen til NRK søndag.

Organisasjonsutvalget i Frp skal nå behandle saken, opplyser kommunikasjonssjef Jon Helgheim til NTB.

Ifølge partiets vedtekter kan de ilegge sanksjoner og i verste fall kaste ut medlemmer som har «brutt partiets program, vedtekter, retningslinjer, eller handlet på en måte som kan bidra til å skade partiets eller partimedlemmers omdømme»

– Beruset

– Jeg har skrevet ting på Facebook i beruset tilstand, med en språkbruk som stortingsrepresentanter bør avstå fra. Det gjenspeiler ikke meg som person, skriver Amundsen i en melding til NTB søndag.

Han skriver videre at han mener han ikke har gjort noe ulovlig, men at det han har gjort, har belastet partiet.

– Fokuset bør være på politikk og ikke saker som dette, sier han.

Amundsen har vært leder for justiskomiteen siden oktober 2021 og var også justisminister i Solberg-regjeringen mellom 2016 og 2018.

Simen Velle, som leder ungdomspartiet FpU, synes det er bra at Amundsen trekker seg og «ser alvoret i situasjonen han har satt partiet i».

– Uttalelsene til Per Willy står ikke i stil med det partiet jeg er en del av, og fra FpU er det en klar forventning om at den interne prosessen opprettholdes, sier Velle til NTB.

– Klok beslutning

Andre partier på Stortinget mener det er riktig at Amundsen trekker seg.

– Det fremstår som en klok beslutning fra Per-Willy etter det som har blitt sagt og gjort de siste dagene. Høyre legger til grunn at Fremskrittspartiet finner en ny og egnet kandidat til å lede justiskomiteen på Stortinget, sier Høyres justispolitiske talsperson Sveinung Stensland til NTB.

– Uttalelsene på Facebook, og holdningene som kom til uttrykk i dem, bør være uforenlige med å ha høye tillitsverv som leder for justiskomiteen eller justisminister, sier Andreas Sjalg Unneland (SV) til NTB.

– Dette er en klok vurdering, og jeg er glad for at Amundsen nå trekker seg, legger han til.

Justiskomiteens første nestleder, Hadia Tajik (Ap) sier hun forstår godt at Amundsens uttalelser har skapt reaksjoner.

– Samtidig vil jeg si at jeg har hatt et konstruktivt samarbeid med Per-Willy Amundsen i justiskomiteen. Hans beslutning om å gå av tar jeg til etterretning, sier hun.

– Foraktfullt

MDGs Une Bastholm takker Amundsen for selvinnsikten og Frp for at de reagerer, men tilføyer:

– Siden Amundsen nå konsekvent omtaler dette som feil språkbruk, er det fortsatt uklart om han står for det drøye meningsinnholdet. Hovedproblemet var vel strengt tatt ikke stygt språk, men de foraktfulle og sjåvinistiske holdningene som kommer fram, sier hun.

Torsdag kveld skrev Amundsen i kommentarfeltet under et innlegg om hans støtte til Israel at han førte en liste over islamister og ville sende dem hjem til sine hjemland. Overfor VG hevdet han at utspillet var ironisk.

Natt til fredag la Amundsen ut et innlegg i anledning kvinnedagen, der han gikk ut mot «radikale kvinnemennesker som ikke vet opp eller ned på en penis» og hevdet at kvinnene hadde lykkes i å holde menn tilbake.