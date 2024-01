Statens vegvesen gjennomførte trafikkontroll på Bergsøy kontrollstasjon fra klokka 08.30 til 14.45 mandag.

- En utenlandsk transportør fra en typisk sydendestinasjon hadde nok ikke satt seg inn i hvilke regler som gjelder for krav til kjetting i Norge. Transporten hentet en bil som var utstyrt med røde kors symbol som hadde fått motorstopp i Norge, og fraktet til et verksted i Kristiansund. Fører forklarte at bilen skulle hjem for reparasjon, opplyser kontrollørene i Statens vegvesen.

Av påkrevde sju kjettinger hadde han bare to. Reaksjonen ble at fører måtte skaffe seg kjetting på første mulige sted og kr. 7500.- i kjettinggebyr som fører måtte gjøre opp på stedet.

Han ringte sjefen og firmakortet ble belastet.

En tung bergingsbil tilhørende i fylket hadde tre dekk som var under minstekrav til mønsterdybde på fem mm, noe som medførte 6000 kr i gebyr.

Antall tunge kjøretøy over kontrollplass var 42. Antall kjøretøy med skriftlige mangler: 3 Antall dekk/kjettinggebyr: 8 Antall sjåfører med brudd på kjøre- og hviletid: 4