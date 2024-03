En mann i slutten av 20-årene er dømt til fengsel i fire år og seks måneder for å ha voldtatt to mindreårige jenter på et kjøpesenter i Trondheim.

Han er også dømt til å betale totalt 360.000 kroner i oppreisning til de to jentene, melder NRK.

Ifølge dommen fra Trøndelag tingrett skal mannen, som har et handikap og er lettere psykisk utviklingshemmet, ha avtalt å møte jentene via Snapchat og gitt dem tobakk eller kontanter som betaling.

Han forbys å kontakte de fornærmede i fem år framover.