Politiets operasjonsleder melder klokka 20.48 lørdag kveld om ei trafikkulykke på Hjelset i Molde.

En personbil skal ha kollidert med en lastebil, men det er foreløpig ikke meldt om personskade. Ulykka skjedde i ei 50-sone, opplyser operasjonsleder.

Vegen ble stengt som følge av kollisjonen.

– Dette skjedde i krysset mellom fylkesveg 62 og E39, det vil si i krysset mellom Hjelsetvegen, Istadvegen og Batnfjordsvegen, sier operasjonsleder Eivind Klokkersund til Rbnett.

– Det var kun førerne som var i bilene – begge er oppegående. Fører av personbilen er tatt med av helsevesenet for en sjekk, sier Klokkersund.

Det er bestilt bergingsbil til personbilen. Lastebilen kjører videre for egen maskin.

– Nødetatene er nå ferdige på stedet. Politiet oppretter sak for å se om det har vært noen overtredelse av vegtrafikkloven, sier operasjonsleder klokka 21.45, og føyer til at vegen trolig vil åpnes for ordinær trafikk rimelig kjapt.