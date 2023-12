Vegvesenet melder nå at ferjestrekningen Brattvåg-Dryna er innstilt onsdag fra klokka 13.37. Først ble det opplyst at det var forventet at ferjen går igjen klokka 17.37. Senere ble dette tidspunktet endret til onsdag klokka 22.00. Og deretter til torsdag 28. desember klokka 00.00. Det oppgis at det er tekniske årsaker til at ferjen er innstilt.