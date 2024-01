Overgangen til mildvær gir også fare for snø og is som faller ned fra hustak. Dette gjelder flere steder i landet nå, og 110-sentralen i Møre og Romsdal har sendt ut følgende påminnelse på X.

– Det er huseier sitt ansvar at ingen blir skadet som følge av dette. Husk å sett opp varslingsskilt så fort det er fare for takras og ta kontakt med et firma som kan hjelpe med å fjerne isen, hvis nødvendig.

I Ålesund ble en person og en bil truffet av et takras natt til søndag, melder politiet.