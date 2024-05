I dag arrangerer Barnekreftforeninga «Fotballtrøyefredag». På denne dagen oppfordrer foreninga alle til å ha på seg ei fotballtrøye for å vise støtte til barn og unge med kreft. Konseptet er så enkelt at man tar på seg den fotballdrakta man ønsker, og vippser et valgfritt beløp til foreninga. Markerer du dagen på jobb, på skolen eller hjemme? Send inn ditt bilde, enten gjennom «send inn»-knappen eller via tips@rbnett.no, så publiserer vi fortløpende!